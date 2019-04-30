В начале недели в Ростове температура поднимется до +28 градусов



Фото: topparki.ru



В Ростове короткая рабочая неделя будет тёплой и ясной. В понедельник, 6 мая, в донской столице в первой половине дня будет солнечно. Воздух прогреется до +25 градусов.



Вторник станет самым тёплым днём недели. Температура поднимется до +28 градусов. Но уже утром в среду небо затянет облаками. В обед ожидается до +25 градусов, однако к вечеру температура опустится до +22 градусов, и пойдёт небольшой дождь.



Утром 9 мая, в первый выходной день, также прогнозируется небольшой дождь.