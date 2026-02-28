Фото: Нейросеть

В Ростове в первую неделю марта пройдут массовые отключения света. Актуальный график выложили на сайте Донэнерго.В первый рабочий день с 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам: улица Калужская 50-70, 53-71; улица Глинки 54-70, 51-71; улица Мурманская 54-72, 43-65; улица Арефьева 56-66; улица Тихого Дона 49-59; улица 20 лет Октября 71-75; улица Серова; улица Шостаковича; улица Сурикова; улица Гнесина; переулок Грабаря; улица Свиридова; улица Садоводческая; улица Саврасова; улица Прокофьева; улица Кабалевского.Вдобавок в этот день с 9:00 до 16:00 лампочки погаснут в домах на улице Таврическая 1-31, 2-22; переулке Джамбульский 13-19, 18-22; улице Пермская 3-39, 2-36.На следующий день, 3 марта, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в СТ «Мичуринец».Также во вторник с 9:00 до 18:00 коммуникация будет отключена на улице Байкальская 99-143, 100-148; улице Доватора 144/1, 148, 185, 185А, 195; улице Издательская 43/24; с/т «Локомотив»; улице Карпатская 49-91, 50-90; улице Ковалевской 53-77, 56-84; улице Лесная 123-161, 122-158, 103-121, 98-116; улице Линейная 103-155, 112-166; улице Лобачевского 51-99, 52-108; улице Маршальская 46-72, 88; Семипалатинская 50-124, 51-113, 139А, 141А, 143А; улице Щедрая 7; улице Лучевая 75-129, 80-116; улице Песчанокопская 58-124, 55-125.А с 9:00 до 12:00 электричество перестанет бежать по проводам в домах на улицце Зорге 25/3, 25/4, 33/6, 31в; улице Еременко 56/4.С 13:00 до 17:00 без света будут сидеть жители улице Зорге 27/3, 27/6, 27/7.В среду, 4 февраля, лампочки погаснут на ул. Красноармейская 157, 262, 262а, 266/57; улице Восточная 41, 47, 49, 51, 51а/55; переулке Нахичеванский 55-57; улице Ленина 92-110, 155-169; улице Васильченко; улице Аксаковская; улице Харьковская; улице Шевченко; переулке Зональный; улице Врубовая 29-55, 34. Там света не будет с 9:00 до 17:00.В этот же день с 9:00 до 12:00 будут обесточены следующие адреса: улица Зорге 25/3, 25/4, 33/6, 31в; улица Еременко 56/4А с 13:00 до 17:00 временно без электричества останутся дома на улице Зорге 27/3, 27/6, 27/7.В четверг, 5 февраля, электроэнергия будет отсутствовать на улице 2-я Краснодарская 1-21; улице Кулагина 2-26, 7-11; улице Международная 7-23, 12-24; улице Плеханова 1-19, 24-66; улице Ревкомовская 1-33, 2-30; улице Свердловская 2-24, 13-47; проспекте Стачки 51-79, 32А; улице Ленина 90,92/1,92; улице Врубовая 21-31,36; улице Чистопольская 36-48; улице Балка; улице Смены 2-26; переулке Каменский 1-9, 2-10; переулке Мигулинский 1-9, 2-12; переулке Гуковский 1-7, 2-10; улице Зорге 25/5, 27/2, 27/5. Ростовчане будут без света с 9:00 до 17:00.С 9:00 ДО 16:00 обесточат улицу Чистопольская 36-48; улицу Балка; улицу Смены 2-26; переулок Каменский 1-9, 2-10; переулок Мигулинский 1-9, 2-12; переулок Гуковский 1-7, 2-10.В последний рабочий день недели лампочки погаснут с 9:00 до 16:00 на улице Филимоновская 102-122, 128, 141-153; улице Черепахина 275-279, 248-252; улице Катаева 278-282, 319-323; проспекте Ворошиловский 105; проспекте Семашко 99/248-115, 110-122, 118/260; улице Варфоломеева 243А.В промежутке времени с 9:00 до 17:00 без света будут дома на улице Ленина 118, 161, 161/2, 163/1 ,175/1, 181; улице Маяковского; улице Жуковского; улице Завкомовская; улице Ереванская 12-28; улице 30-я линия 2-8, 1-11; улице 31-я линия 1-7, 2-8; улице 32-я линия 1-17, 2-22.С 9:00 до 12:00 необходимая коммуникация будет отсутствовать на улице Зорге 25/5, 27/2, 27/5.Временные неудобства связаны с техническим обслуживанием оборудования.