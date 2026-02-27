В Ростове аварийный дом на Ставского не планируют расселять в ближайшие два года

Фото: Дондей

В Ростове дом по адресу Ставского, 50, который признан аварийным, не планируют расселять в ближайшие два года. Об этом сообщили в администрации Железнодорожного района города.Проблемы с пятиэтажным домом начались еще в 1990-х годах. По словам местных жителей, в стенах появились большие трещины, в которые можно вставить пальцы. Первоначально здание укрепили стяжками и металлическими конструкциями, но это не решило проблему.За более чем 20 лет трещины в доме углубились до 4-5 сантиметров как внутри, так и снаружи. Особую тревогу вызывает трещина вдоль фасада шириной около 5 сантиметров. В 2024 году дом был официально признан аварийным, и жильцам сообщили, что находиться в нем небезопасно. Однако, несмотря на это, расселение дома не планируется в ближайшие годы.Как сообщили местные власти, финансирование на расселение дома на проспекте Ставского, 50 не предусмотрено до 2028 года, и сроки переселения пока не определены.В доме проживает не менее 70 человек, которые живут в постоянном страхе из-за возможного обрушения. Они также неоднократно замечали треск в потолке и осыпающуюся штукатурку. Февральские перепады температур могли только ухудшить состояние здания.На данный момент местные власти предлагают жильцам переселиться в маневренный фонд до момента расселения.