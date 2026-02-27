Новости
После массового отравления посетителей ТРЦ Волгодонска возбудили уголовное дело. Громкая история всплыла в соцсетях 27 февраля.

В городскую больницу обратился 21 посетитель торгового центра «Весенний». Люди жаловались на плохое самочувствия. По предварительным данным, у них диагностировали кишечную инфекцию. Из них девять жителей были госпитализированы.

Как сообщили в прокуратуре региона, среди пострадавших оказались и несовершеннолетние.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На текущий момент эксперты проводят проверку.
Фото: Дондей
