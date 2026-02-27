Осужденный на 8 лет генерал СКР в отставке Денис Минин обжалует приговор
Бывший генерал СКР в отставке и экс‑помощник президента адвокатской палаты Ростовской области Денис Минин подал апелляцию на приговор по делу о взятке. Об этом сообщает портал Donday.
Уголовное дело в отношении высокопоставленного юриста было возбуждено в 2024 году. В начале июля на федеральной трассе М‑4 «Дон» автомобиль Минина был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Фигуранта попросили выйти из авто и доставили в отдел. На него возбудили уголовное дело по обвинению в даче взятки и посредничестве во взяточничестве. Следствие полагало, что сумма предназначалась для передачи одному из высокопоставленных правоохранителей.
В конце 2025 года суд признал Дениса Минина виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 15 миллионов рублей и запрете на занятие адвокатской деятельностью сроком на 4 года.
Однако на этом история не закончилась. Его рассмотрят в Ростовском областном суде. Первое заседание назначено на 5 марта. Интересы бывшего адвоката представляют три защитника.