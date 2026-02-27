Новости
В Ростовской области объявили желтый уровень опасности по БПЛА 27 февраля

В Ростовской области объявили желтый уровень опасности по БПЛА 27 февраля. Сообщение поступило от мониторинговых каналов примерно в 22:30.

Желтый уровень опасности по БПЛА означает, что беспилотники замечены вблизи региона. Все службы приводятся в режим максимальной готовности.

Под возможной угрозой находится Таганрог и близлежащие пункты.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие, а также следить за сообщениями от официальных источников.
Фото: Соцсети
