Стали известны подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Аксайском районе. Авария случилась 27 февраля на Щепкинском шоссе.

По имеющимся данным, 23-летний водитель легковушки «Москвич-6» ехал в районе СНТ «РСМ-2». Парень двигался с большой скоростью, из-за чего потерял управление над транспортом. Машина влетела в дерево. Затем авто отбросило на автомобиль «Дэу Матиз», которой управлял 42-летний шофер. По кадрам с места аварии видно, что легковушки буквально «слиплись» после столкновения.

- В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир автомобиля «Москвич-6», а также водитель и 42-летний пассажир автомобиля «Дэу Матиз» получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, - добавили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
