Часто болеющим ростовчанам с 2026 года выдадут больничные по новым правилам

Часто болеющим ростовчанам с 2026 года выдадут больничные по новым правилам. Минздрав РФ ввел контроль для тех, кто оформлял 4+ листа нетрудоспособности за полгода.

Нынешняя система опирается на слова пациента. Новый подход, по мнению экспертов, раскроет истинные причины затяжных болезней и сократит случаи, когда больничный берут ради выходных.

Стандартный срок – не более 5 календарных дней. Продлить может только врачебная комиссия. Исключения: уход за больными родственниками, беременность, серьезные заболевания и стационар.

С 1 января на Дону и в России самозанятые на НПД могут добровольно застраховаться в Соцфонде и получать пособия. Ранее доступно только ИП, нотариусам и адвокатам.
