Фото: Нейросеть

В Ростове на новой рабочей неделе пройдут массовые отключения света. График отключений опубликовали на сейте Донэнерго.В понедельник, 19 января, электричества не будет в домах по адресам: проспект Коммунистический, 49, 49/1, 49/3, 55, 53, 51, 47, 53/1; переулок Дербентский, 1-11, 2-14; улица 1-я Киргизская, 114-124, 85-89; улица 2-я Киргизская, 84, 85; переулок Суржский, 1-11, 2-12; переулок Клязьминский, 1-19, 10-22; улица Страны Советов, 16-38. Жители будут без коммуникации в период с 9:00 до 17:00.Также в этот день с 9:00 до 12:00 света не будет в домах в переулке Университетском, 62-64, 107, 111, 113; на улице Максима Горького, 176, 191-219.Во вторник, 20 января, с 9:00 до 17:00 окажутся обесточены проспект Коммунистический, 48 А, 48 Б, 46, 46/1, 44; улица Дундича, 26-62, 23-67; улица Конституционная, 66-84, 63-101; улица 20 лет Октября, 72-114, 81-125; улица Кемеровская, 70-114, 65-109; улица Калужская, 82-96, 103-127; улица Глинки, 98-120, 95-119; улица Мурманская, 96-126, 91-117; улица Камская, 92-118, 101-127; улица Волжская, 110-138, 101-127; улица Брестская, 2-36; улица Карбышева, 30-42; улица 1-я Грамши, 15-39, 30-60; улица 2-я Грамши, 57-91, 54-72; улица Гончарова, 26-38, 29-39; улица Можайская, 35-47; улица Дундича, 2-62, 1-67; улица Конституционная, 66-106, 63-103; улица 20 лет Октября, 72-114, 81-125; улица Кемеровская, 70-114, 65-109; улица Калужская, 82-126, 103-159; улица Глинки, 98-152, 95-153; улица Мурманская, 96-164, 91-153; улица Камская, 92-152, 101-167; улица Волжская, 110-156, 101-147; улица Брестская 2-36; улица Карбышева, 30-42; улица 1-я Грамши, 1-55, 2-66; улица 2-я Грамши, 35-91, 36-98; улица Гончарова, 2-38, 1-39; улица Дундича, 48-58; улица Можайская, 7-77; улица 12 Декабря, 69-93, 94-118; улица Физическая, 9-11, 8-12; улица Карбышева, 9-35, 2-30; переулок Зимовниковский, 2-12, 1-27; переулок Кузнецкий, 1-51, 2-28; переулок Цокольный, 1-5, 2-10; улица Ленина, 143-157; переулок Актюбинский; переулок Гаевский; переулок Полтавский; переулок Лебединский; улица Выездная.В среду, 21 января, необходимый ресурс выключат на проспекте Коммунистическом, 46/1, 48/1, 48/2, 48/3, 50; улице Малиновского, 28Б; улице 19-я Линия, 21-39; улице 21-я Линия, 32-42, 33-49; улице 23-я Линия, 34-50, 43-71; улице 25-я Линия, 30-68, 37-69; улице 27-я Линия, 22-72, 25-89; улице 1-й Пролетарской, 4-22, 1-25; улице 2-й Пролетарской, 2-16, 1-19; улице Богданова, 2-24, 1-23; улице Подвойского, 2-10; улице Листопадова, 8-12, 1-31; улице Молодёжной, 12-30, 9-25; улице 12 Декабря, 22-40, 17-29; улице Конституционной, 14-50, 13-51; улице Щербакова, 44-50; улице Арефьева, 1-47, 2-48; улице Ленина, 92-110, 155-169; улице Васильченко; улице Аксаковской; улице Харьковской; улице Шевченко; в переулке Зональном; улице Врубовой, 29-55, 34. Свет будет отсутствовать с 9:00 до 17:00.В четверг, 22 января, с 9:00 до 17:00 обесточат дома на проспекте Коммунистическом, 48/4, 48/5; улице Малиновского, 32; проспекте Стачки, 235, 235/2, 237; улице Ленина, 90,92/1,92; улице Врубовой, 21-31,36.В этот же день с 9:00 до 16:00 электричество выключат в домах на улице Курортной, 116 и улице Свердловской, 95/57.В пятницу, 23 января, лампочки погаснут на улице Курортной, 141/61; улице Батуринской, 149а, 149/59; улице 3-й Круговой, 59А, 57А. Электричества не будет в период с 9:00 до 16:00.Также в последний рабочий день недели с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на площади Комсомольской; улице Стадионной, 52; улице Дранко, 112/1.Временные неудобства будут связаны с техническим обслуживанием оборудования.