До +8 градусов потеплеет в последний день февраля в Ростовской области
До +8 градусов потеплеет в последний день февраля в Ростовской области. Об этом свидетельствуют статистические данные на 28 февраля от Северо-Кавказского Гидрометцентра.

В этот день прогнозируется облачная погода преимущественно без осадков. На дорогах региона будет наблюдаться гололед. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 12 метров в секунду. Ночью воздух может опуститься до -4 градусов, при прояснениях до -7 градусов. В дневное время может потеплеть до +8 градусов.

Отметим, что в Ростовской области до 5 марта сохраняется желтый уровень погодной опасности. Причиной этому стала высокая вероятность образования гололеда. В этот период людям рекомендуется проявлять особую осторожность на улице.
