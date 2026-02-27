Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Опытный грибник из Ростовской области рассказал какие грибы можно собирать в лесах сейчас

Опытный грибник из Ростовской области рассказал какие грибы можно собирать в лесах сейчас
Для многих сбор грибов связан с осенью или весной. Но и зимой в лесах и на полянах можно найти много грибов. По словам грибника со стажем Игоря Юдина, даже в последние дни февраля и начале марта здесь ещё можно найти настоящие лесные сокровища.

В Ростовской области на полянах можно встретить зимний опенок и Иудино ухо. Такие грибы встречаются на деревьях. «Ушки» - на поваленных, а опята – на живых деревьях или спиленных пеньках.

Опята можно подвергать разнообразной обработке. Грибы жарят, варят, сушат и маринуют. Иудино ухо едят в свежем виде, без термообработки. Уже примерно через месяц, к 1 апреля начнут расти сморчки и синеножка.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика