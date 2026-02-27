Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области будут судить железнодорожника, по вине которого поезд насмерть сбил женщину

В Ростовской области будут судить железнодорожника, по вине которого поезд насмерть сбил женщину
В городе Новочеркасске Ростовской области перед судом предстанет железнодорожник. Его обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Трагедия случилась 5 августа 2025 года в городе Новочеркасске. По версии следствия, мужчина руководил маневровыми работами ж\д состава на путях. Он не передал предупредительный сигнал и не сообщил машинисту движущегося поезда, что пути переходит горожанка. В результате состав сбил ее насмерть.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новочеркасский городской суд Ростовской области,- сообщили в Южной транспортной прокуратуре Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика