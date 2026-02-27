Новые автобусные маршруты свяжут ДНР с Ростовской областью

Фото: Donday

Новые регулярные межрегиональные маршруты свяжут ДНР с Ростовской областью. По данным Минтранса, новые рейсы значительно упростят транспортное сообщение между ДНР и ключевыми регионами России, способствуя развитию пассажирских перевозок и экономическим связям. Общий список маршрутов включает:Ростов-на-Дону — Горловка: запуск не позднее 5 марта 2026 года.Ростов-на-Дону — Геническ: запуск не позднее 15 марта 2026 года.Ростов-на-Дону — Мариуполь и Ровеньки — Ростов-на-Дону: запуск не позднее 29 марта 2026 года.Ростов-на-Дону — Стаханов и Мариуполь: запуск не позднее 6 мая 2026 года.Ростов-на-Дону — Дебальцево: запуск не позднее 20 мая 2026 года.Эти маршруты станут частью единой сети регулярных межрегиональных перевозок, обеспечивая надежное соединение донского региона с ДНР. Ожидается, что новые рейсы повысят доступность транспорта для жителей, особенно в отдаленных районах, и стимулируют туристический и коммерческий трафик.Представители министерства подчеркнули, что все перевозки будут осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Точные графики движения, стоимость билетов и операторов маршрутов будут опубликованы ближе к датам запуска на официальных порталах Минтранса и региональных транспортных ведомств.