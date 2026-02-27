Новости
Вратарь Юлия Грацкевич досрочно возвращается из аренды в ГК «Ростов-Дон»

Вратарь Юлия Грацкевич досрочно возвращается из аренды в ГК «Ростов-Дон». Об этом сообщили представители донской команды.

Аренда Грацкевич в «Звезде» была прервана из-за травмы Анастасии Казьменко, вратаря команды. Казьменко недавно перенесла операцию на колене, и восстановление, по всей видимости, потребует значительного времени.

В связи с этим Грацкевич вернулась в «Ростов-Дон». Отметим, что соглашение о ее аренде было заключено до окончания сезона Суперлиги 2025/26.
Фото: ГК Ростов-Дон
