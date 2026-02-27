Ростовчанку Анастасию Костенко сравнили с Ольгой Бузовой

- Пятый день поста. Откуда-то всплывают люди, которые пытаются сбить с пути, - отреагировала Анастасия Костенко.

Фото: Соцсети

Ростовчанку Анастасию Костенко сравнили с бывшей супругой Тарасова Ольгой Бузовой. Об этом стали писать пользователи интернета в комментариях под видео многодетной мамы в соцсетях.Напомним, накануне Анастасия Костенко удивила фанатов новой прической. Модель отрезала половину длины волос под удлиненное каре.Многим стрижка пришлась по вкусу. Но хейтеры подметили, что Анастасия Костенко стала очень похожа на Ольгу Бузову. Певица является бывшей женой нынешнего супруга ростовчанки Дмитрия Тарасова. Якобы многодетная мама стремится быть похожей на еще не забытую любовь футболиста. Некоторые и вовсе предположили, что на каре Анастасию вдохновил именно Тарасов.Напомним, Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова были в браке с 2012 по 2016 годы. Причиной для развода стала якобы измена Тарасова. Мужчина познакомился с Анастасией Костенко, когда все еще находился в браке с звездной блондинкой. Но эту версию парочка отрицает.