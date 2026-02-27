Ферму по производству шампиньонов под Ростовом продают за 180 млн рублей

Фото: Авито

В Ростовской области на продажу за 180 миллионов рублей выставили грибной бизнес. Сообщение о продаже фермы по производству шампиньонов появилось на популярном сайте объявлений в начале февраля.Продавцы предлагают к приобретению не только гектары плодородной земли (7,8 га в собственности, оцененной в 24 млн рублей без НДС), но и всю инфраструктуру, необходимую для бесперебойной работы предприятия.Среди активов – целый арсенал современного оборудования:- Административно-бытовой комплекс: Обеспечивает комфортные условия для персонала.- Энергетическая независимость: Газовое оборудование (ГРПШ, котельная), электроподстанция мощностью 630 кВА, дизель-генератор на 300 кВт и чиллер на 170 кВт гарантируют бесперебойное функционирование.- Водоснабжение и очистка: Собственная скважина, пруд-накопитель для очистных сооружений площадью 1,5 га и система пожаротушения с резервными емкостями обеспечивают необходимыми ресурсами и безопасностью.- Производственное оснащение: Современный комбайн для загрузки компоста и новейшая система видеонаблюдения завершают картину технологической оснащенности.Помимо основных фондов, покупателю достанутся и оборотные активы на сумму около 9 миллионов рублей, включающие компост, упаковочные материалы и прочие текущие запасы. Продавцы подчеркивают, что НДС в размере 29,3 млн рублей может быть возвращен в течение трех месяцев, что является значительным бонусом. Прогнозируемый срок окупаемости бизнеса составляет примерно пять лет, что делает эту инвестицию весьма привлекательной.Ключевые преимущества предложения, за которые и стоит заплатить 180 миллионов:- Наличие действующего коллектива: 60 высококвалифицированных специалистов уже слаженно работают на предприятии, пройдя все этапы запуска и обеспечивая стабильный выпуск продукции.- Стабильные партнерские отношения: Компания имеет налаженные связи с поставщиками сырья и коммунальных ресурсов, а также действующие контракты с клиентами.