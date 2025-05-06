В Ростове в центре законсервируют два здания ОКН за 11 миллионов рублей

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В Ленинском районе Ростова планируется законсервировать два здания, являющихся объектами культурного наследия (ОКН), на общую сумму более 11 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок 5 мая.Речь идет о двух полуразрушенных строениях, расположенных по адресам: Московская, 72 и Соборный, 15/8. Эти здания представляют собой печальное зрелище: без окон, с разрушенными стенами и обрушившимися внутренними перегородками. Их состояние оценивается как аварийное.Доходный дом наследников Максимова на Московской, 72 является одной из визитных карточек Ростова. Здание, построенное в начале XX века, за десятилетия пришло в упадок. В 2009 году оно было признано аварийным и подлежащим реконструкции. В 2019 году был завершен наружный контур здания и заварены ворота. Однако внешний вид дома практически не изменился.Доходный дом Гудермана в Соборном, 15/8, построенный в конце XIX века, также находится в плачевном состоянии. Более ста лет здание разрушалось, и сейчас внутри него царит хаос. Основные стены частично обрушились, и состояние дома вызывает серьезные опасения.В 2022 году было решено выделить средства на разработку проектно-сметной документации для реставрации здания. Однако до сих пор работы не были начаты. После завершения консервации планировалось разместить в доме детскую художественную или музыкальную школу, но эти планы пока не реализованы.Консервационные работы планируется завершить до 17 ноября 2025 года. Учитывая масштаб и состояние зданий, выполнение этого задания за шесть месяцев представляется крайне сложной задачей. Вероятно, для выполнения работ будет привлечено несколько бригад специалистов.