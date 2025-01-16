В Таганроге два старинных здания признали объектами культурного наследия

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В Таганроге сразу два дома были признаны объектами культурного наследия. Эта информация появилась на интернет-портале правовой информации.Среди них выделяются два здания, расположенные по адресу: улица Чехова, 81. Это жилой дом Паоло Кондо и домовладение Леонида Салатича.Дом Паоло Кондо был построен в 1930 году и представляет собой одноэтажное здание. Домовладение Салатича — более старое здание, построенное в 1923 году.В настоящее время эти здания находятся под особой защитой. Их снос запрещен, а любые ремонтные работы должны быть согласованы с соответствующими органами власти на каждом этапе.