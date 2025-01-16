Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге два старинных здания признали объектами культурного наследия

В Таганроге два старинных здания признали объектами культурного наследия
В Таганроге сразу два дома были признаны объектами культурного наследия. Эта информация появилась на интернет-портале правовой информации.

Среди них выделяются два здания, расположенные по адресу: улица Чехова, 81. Это жилой дом Паоло Кондо и домовладение Леонида Салатича.

Дом Паоло Кондо был построен в 1930 году и представляет собой одноэтажное здание. Домовладение Салатича — более старое здание, построенное в 1923 году.

В настоящее время эти здания находятся под особой защитой. Их снос запрещен, а любые ремонтные работы должны быть согласованы с соответствующими органами власти на каждом этапе.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.