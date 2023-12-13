В Ростове два исторических здания продадут на торгах

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В Ростове два исторических здания выставили на торги. На сайте администрации опубликовали документ, из которого следует, что дома на улицах Станиславского, 39 и Московской, 41/27 планируют продать. О решении депутаты городской думы объявят на заседании 15 декабря.На Московской планируют продавать дом купца Шалаева. Его построили в 1889 году. Здание имеет статус объекта культурного наследия.На Станиславского на торги выставили доходный дом Науменко. Во время Великой Отечественной войны здание получило повреждение от пуль и снарядов. Его планировали снести еще в 2020 году. Однако общественности удалось отстоять дом. Ему присвоили статус ОКН.Напомним, в начале декабря в Ростове продали доходный дом Парамоновых. Здание ушло на торгах за 66 миллионов рублей.