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В Ростове в ближайшие сутки прогнозируют ураганный ветер

В Ростове в ближайшие сутки прогнозируют ураганный ветер
Ураганный ветер ожидается в донской столице в ближайшие сутки. Об изменении погодных условий предупредили в городском управлении ГО и ЧС.

По данным синоптиков, в Ростове-на-Дону в течение 30 сентября и 1 октября ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 16-21 метра в секунду. Такая же ситуация будет и в целом по области. В некоторых районах региона ожидаются порывы до 24 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, возможны перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. В Дону из-за ветра понижен уровень воды с показателями ниже неблагоприятных отметок. Поэтому возможны нарушения в работе судоходства и затруднения в работе водозаборных сооружений.

Поэтому не стоит парковать свои автомобили под рекламными щитами, банерами и другими деталями, которые плохо закреплены.

Опасен ветер и для стихийных пожаров. В ураган даже небольшое возгорание может привести к непоправимым последствиям. Не стоит бросать непотушенные окурки, жечь костры и сжигать мусор.

В случае ЧС звоните по номеру 112.

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