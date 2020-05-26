Сильный ветер сохранится в Ростове до конца недели
В Ростове сильный ветер не стихнет ещё в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Ростовском Гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, усиление ветра ожидается до конца дня 28 мая, а также 29 и 30 мая. Порывы будут достигать 15-18 м/с.
- Возможны падения деревьев и слабо укреплённых конструкций, обрывы линий электропередач и увеличение числа ДТП, - предупредили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.
Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность на улице, не оставлять машины и детские коляски под деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.
В большинстве районов Ростовской области в эти дни также прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Приазовье усилится восточный и северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Утром 28 мая уровни воды на участке Аксай-Азов понизились ниже неблагоприятных.