Сильный ветер сохранится в Ростове до конца недели

В Ростове сильный ветер не стихнет ещё в течение нескольких дней. Об этом сообщили в Ростовском Гидрометцентре.Согласно прогнозу синоптиков, усиление ветра ожидается до конца дня 28 мая, а также 29 и 30 мая. Порывы будут достигать 15-18 м/с.Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность на улице, не оставлять машины и детские коляски под деревьями и слабо укреплёнными конструкциями.В большинстве районов Ростовской области в эти дни также прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.В Приазовье усилится восточный и северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Утром 28 мая уровни воды на участке Аксай-Азов понизились ниже неблагоприятных.