В Ростове уволили врио начальника СИЗО № 1, где захватили заложников
В Ростове был уволен Роман Заболотнев, который временно исполнял обязанности начальника ростовского СИЗО № 1. В отношении бывшего руководителя режимного учреждении возбудили уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Бывшего сотрудника ФСИН попросили вернуть удостоверение. Он был уволен без права на восстановление.
Заболотнев был отстранен от работы на время следствия по делу о захвате заложников. Он занимал эту должность всего несколько месяцев, с апреля по июнь 2024 года. Его предшественник, Андрей Мусаев, ушел на пенсию за месяц до происшествия, 22 апреля.
Утром 16 июня стало известно о том, что в ростовском СИЗО были взяты в заложники сотрудники учреждения. Шестеро заключённых выбили оконную решётку и сбежали из камеры. Они удерживали в заложниках двух сотрудников изолятора и выдвинули требования. Террористы потребовали предоставить им оружие и автомобиль, чтобы покинуть город. Переговоры продолжались несколько часов, однако ни к чему не привели.
Во время штурма были ликвидированы все преступники. Единственным выжившим оказался Даниил Камнев. Он был тяжело ранен, но спустя неделю пришёл в себя. Затем его перевели в одно из медицинских учреждений, подведомственных региональному управлению ФСИН.
В конце июля Камнев был приговорен по первому уголовному делу. За попытку подорвать отдел МВД он получил 23 года колонии строгого режима.