Выжившему террористу после штурма СИЗО дали 23 года «строгача»

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Выживший в Ростове террорист после штурма СИЗО № 1 получил 23 года заключения в колонии строгого режима. Суд над Даниилом Камневым прошел 2 августа в Южном окружном военном суде.Даниила и его возлюбленную Сабилю Мамедову привлекли к ответственности по старому делу. По данным следствия, в 2021 году пара планировала совершить теракт в здании отдела МВД в Кисловодске.Прокурор предложил назначить Камневу наказание в виде 28 лет лишения свободы, а девушке — 12 лет.Суд вынес приговор Камневу, Сабиле и еще четырем их соучастникам. Всех признали виновными.Даниил получил 23 года колонии строгого режима и должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.Сабиле Мамедовой назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Остальных соучастников приговорили к срокам от 11 до 19 лет строгого режима.Даниил Камнев уже не в первый раз оказывается за решеткой. Ранее он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека, и за хулиганство. Тогда он провел в заключении девять лет.Выжившему террористу предстоит еще один суд за захват заложников в СИЗО.