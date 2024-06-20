Врио начальника СИЗО №1 Ростова отстранили от работы после захвата заложников

Фото: Ростов.ру

Временно исполняющего обязанности начальника СИЗО № 1 Ростова отстранили от работы. Роман Заболотнев не сможет трудиться в режимном учреждении на время следствия после происшествия с захватом заложников.Заболотнев занял должность врио начальника СИЗО № 1 в апреле 2024 года. Ранее руководящую должность занимал Андрей Мусаев, который пару месяцев назад ушел на пенсию и освободил свой пост. В отношении него также проводится служебная проверка.В настоящее время правоохранители допрашивают всех сотрудников режимного учреждения, которые были на смене в момент захвата заложников — 16 июня. По информации портала SHOT, уже якобы вскрылся факт того, что в СИЗО торговали «запрещенкой», в том числе ножами и телефонами.Напомним, что утром 16 июня шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников УИС (уголовно-исполнительная инспекция). Обвиняемые требовали предоставить им автомобиль и возможность свободно покинуть стены учреждения. Переговоры ни к чему не привели. Во время штурма пятерых преступников ликвидировали. Выжить смог лишь один — он с ранением находится в больнице. Заложники не пострадали.