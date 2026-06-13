Депутат из Аксайского района Ангелина Подкопаева погибла в зоне СВО

Фото: администрация Аксайского района

В Ростовской области трагически оборвалась жизнь депутата Щепкинского сельского поселения. 42-летняя Ангелина Подкопаева погибла в зоне проведения спецоперации. Официальное подтверждение пришло от администрации Аксайского района 12 июня.Погибшая работала депутатом с 2021 года. Спустя год она получила пост исполнительного секретаря местного отделения «Единой России».В январе 2026 года Подкопаева подписала контракт с Минобороны и отправилась на службу. недавно стало известно о ее гибели.Дома Ангелину ждали двое детей: сын 16 лет и дочь 12.