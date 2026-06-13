В Ростовской области ищут пропавшего 71-летнего пенсионера

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В Ростовской области разыскивают 71-летнего Александра Ефименко. Его местонахождение неизвестно с 11 июня.В тот день пенсионер вышел из дома в Азове и ушел в неизвестном направлении. Когда мужчина не вернулся, родные начали поиски. Они обратились в полицию и к волонтерам.Рост Александра Георгиевича составляет 165 сантиметров. Он нормального телосложения. У мужчины русые волосы с залысиной и голубые глаза.В день исчезновения пенсионер был одет в бордовую рубашку, зеленые брюки и черные туфли.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Ефименко, просят сообщить информацию по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.