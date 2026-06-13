Тысячи жителей ЖК «Акварель» в Ростове в День России остались без электричества

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области празднование Дня России омрачилось для жителей ростовского ЖК «Акварель» на Скачкова. Около 18:00 отключили свет. Произошла авария на электросетях. Энергетики взялись за ремонт, однако занял он несколько часов.В итоге ростовчане просидели в праздник без возможности разогреть еду (не везде проведен газ) или зарядить мобильный телефон.Люди изнывали без сплит-систем и холодильников до поздней ночи. Жители ЖК начали мрачно шутить о том, какой подарок получили на День России.