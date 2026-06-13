В Ростовской области объявлена ракетная опасность утром 13 июня
В Ростовской области объявлена ракетная опасность утром 13 июня. Оповещение от РСЧС поступило около 5:00.
Жителям рекомендуется проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
В Ростовской области объявлена ракетная опасность утром 13 июня
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