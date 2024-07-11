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В Ростове выписали из больницы и перевели в изолятор террориста, выжившего после штурма СИЗО №1

В Ростове выписали из больницы и перевели в изолятор террориста, выжившего после штурма СИЗО №1
В Ростове выписали из больницы и перевели в изолятор террориста, выжившего после штурма СИЗО №1. Информацию об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на адвоката.

Ранее Ленинский районный суд Ростова вынес решение об избрании меры пресечения Камневу. Он будет находиться в следственном изоляторе до 15 августа включительно.

Камнева обвиняют по статьям: «Побег из-под стражи с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья» и «Захват заложника, совершенный организованной группой либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».

Напомним, утром 16 июня шесть осуждённых выломали решетку на окне и сбежали из камеры. Захватив заточки и ножи, они взяли в заложники двух работников изолятора.

Террористы выдвинули свои требования: они хотели получить оружие и автомобиль, чтобы покинуть город. Переговоры длились несколько часов, но в итоге не увенчались успехом.

Во время штурма правоохранители ликвидировали преступников. Только один из них, Даниил Камнев, выжил. Через неделю после он очнулся. Его перевели в одно из медицинских учреждений, подведомственных региональному ГУФСИН.
Фото: Ростов ру
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