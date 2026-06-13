В Ростовской области водитель легковушки погиб, врезавшись в стоящий грузовик

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Донецке. Ростовской области в городе произошло смертельное ДТП днем 12 июня. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, погиб 56-летний мужчина.Он управлял автомобилем «Тойота Сиента» и сдавал задним ходом по улице Братьев Дорошевых. По пути следования стоял неисправный «КамАз» с включенной аварийной сигнализацией.По предварительным данным, водитель иномарки не убедился в безопасности маневра.Удар был такой силы, что мужчина получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи.