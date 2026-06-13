В Аксайском районе Ростовской области огонь уничтожил иномарку и хозпостройку

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Ростовской области в Аксайском районе случился пожар на частном участке. 12 июня в СНТ «Алмаз» загорелась машина.Жители заметили дым около 13:30 на улице 3-я Линия, участок 541. Горела хозпостройка и стоявший в ней автомобиль «Шевроле». Площадь возгорания составила восемь квадратов.Как рассказали в МБУ АР «УПЧС», пожарным потребовалось около двадцати минут, чтобы справиться с огнем. Причина случившегося сейчас уточняется.