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В Аксайском районе Ростовской области огонь уничтожил иномарку и хозпостройку

В Аксайском районе Ростовской области огонь уничтожил иномарку и хозпостройку


В Ростовской области в Аксайском районе случился пожар на частном участке. 12 июня в СНТ «Алмаз» загорелась машина.

Жители заметили дым около 13:30 на улице 3-я Линия, участок 541. Горела хозпостройка и стоявший в ней автомобиль «Шевроле». Площадь возгорания составила восемь квадратов.

Как рассказали в МБУ АР «УПЧС», пожарным потребовалось около двадцати минут, чтобы справиться с огнем. Причина случившегося сейчас уточняется.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
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