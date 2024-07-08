В Ростове улицу Еременко отремонтируют за 55 миллионов рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростове планируют частично отремонтировать улицу Еременко. По данным на сайте госзакупок, работы обойдутся в 55,3 миллиона рублей. Средства направят из бюджетов города и региона. При этом не исключено, что подрядчики снизят стоимость.Работы проведут на отрезке дороги от улицы Малиновского до Предботанической. В частности, там обновят слой асфальта и тротуарную зону для пешеходов. Полностью отремонтировать этот участок нужно к 1 октября — как раз в сезон дождей.Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры».