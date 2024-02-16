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На ремонт Красноармейской в Ростове выделят более 84 миллионов рублей

На ремонт Красноармейской в Ростове выделят более 84 миллионов рублей
В Ростове собираются отремонтировать улицу Красноармейскую. Соответствующая информация опубликована на сайте государственных закупок.

Речь идет не о всей улице, а только об участке протяженностью около двух километров. Дорожное полотно заменят от проспекта Ворошиловского до Гвардейской площади. Помимо этого, подрядчику предстоит обновить тротуар, бортовые камни и люки, вывезти строительный мусор. Полностью завершить работы планируют к 1 октября 2024 года.

Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». На работы выделили 84,3 миллиона рублей, однако ремонт может обойтись дешевле, если победитель аукциона предложит меньшую сумму. Средства выделят из бюджетов города и региона. В стоимость входят не только погрузочно-разгрузочные работы и стоимость материалов, но и затраты на оплату труда и эксплуатацию спецмашин.
Фото: Rostov.ru.
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