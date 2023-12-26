В Ростове улицу Днепропетровскую затопило из-за непогоды

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В Ростове-на-Дону улицу Днепропетровскую затопило из-за непогоды. Снимки «потопа» горожане опубликовали 26 декабря в соцсетях.По словам местных жителей, с приходом дождей в Ростов по улице буквально невозможно проехать. На кадрах видно, что реки дождевой воды растеклись на большой площади. Машины «проплывают» по проезжей части, колеса утопают под толщей воды.- Кто-то пытался убрать бордюр, чтобы вода стекала в рощу, но и это уже бесполезно, - добавили ростовчане.Не исключено, что на участке машины могут получить гидроудар. Вероятно, причиной постоянных потопов стали неисправные ливневки.Местным жителям следует обратиться в районную администрацию, чтобы решить проблему в ближайшее время.