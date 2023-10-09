В Ростове после дождей затопило улицу Днепропетровскую

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В Ростове-на-Дону улицу Днепропетровскую затопило после дождей. Кадры потопа местные жители опубликовали 9 октября в соцсетях.По словам горожан, каждый раз после проливных дождей улицу Днепропетровскую затапливает. На снимках видно, что вода заполонила всю проезжую часть. Автомобили буквально проплывают по дороге.- По прогнозу, завтра, послезавтра ночью минус, будет весело, - иронично добавили ростовчане.Из-за дождевой воды водители рискуют повредить свои авто. Они могут получить гидроудар при проезде опасного участка. Автомобилистам придется крупно потратиться, чтобы восстановить машину.Стоит отметить, что каждый год после сильных дождей донская столица уходит под воду. Затопленными оказываются сотни улиц города, а машины буквально утопают. Местные жители сетуют на ливневые канализации. Они считают, что за ними не следят должным образом.