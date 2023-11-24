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В Ростове из-за сильного дождя затопило Вертолетное поле

В Ростове из-за сильного дождя затопило Вертолетное поле
В Ростове из-за сильного ливня затопило Вертолетное поле. Кадры горожане опубликовали 24 ноября в соцсетях.

По словам местных жителей, Вертолетное поле затапливает каждый раз после сильного дождя. На кадрах видно, что проезжая часть буквально ушла под воду. Автомобилям приходится плыть по дороге, чтобы добраться домой.

- Про ливневки здесь давно забыли и не собираются что-то делать, - добавили горожане.

Из года в год ростовчане жалуются на забитые ливневки. Однако проблема так и не решилась. Не исключено, что машины могут получить гидроудар.

В настоящее время автомобилистам следует быть аккуратнее на участке.
Фото: СоцСети
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