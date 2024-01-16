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В Ростове улица Оганова превратилась в полноводную реку

В Ростове улица Оганова превратилась в полноводную реку
В Ростове улица Оганова снова превратилась в реку. Проезжая часть заполнилась водой утром 16 января.

После снегопада коммунальщики не успели расчистить улицы донской столицы. Когда на следующий день потеплело, снег начал таять, превращаясь в лужи.

Ливневки традиционно не справляются с таким количеством осадков. Горожане опубликовали в соцсетях кадры одной из затопленных улиц — Оганова. Машины буквально плывут по дороге, из-за чего образуется затор.

— Там море на Оганова, а не река. На кроссовере боюсь туда ехать в дождь. Мне «Урал» покупать для города, что ли? — возмущаются ростовчане в комментариях.
Фото: соцсети.
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