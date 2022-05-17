В Ростове улица Оганова превратилась в реку после дождя

Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону второй день идет дождь. Ливневки снова не справляются с количеством воды, а машины буквально плывут по дорогам. Местные жители в очередной раз пожаловались на лужи по всему городу. Одна из таких «рек» появилась 19 мая на улице Оганова. Особенно много воды собралось в районе дома № 37Д. Кадры потопа очевидцы опубликовали в социальных сетях.По словам автомобилистов, из-за огромной лужи со стороны Суворовского утром образовался затор.- Там море на Оганова, а не река. На кроссовере боюсь туда ехать в дождь. Мне «Урал» покупать для города, что ли? - возмущаются ростовчане в комментариях.Местные жители отметили, что такие большие лужи появляются там после каждого дождя на протяжении 15 лет. Даже когда дорогу ремонтировали, перекрывая все движение, ливневки не привели в порядок.