В Ростове улица Киргизская лишится десятка деревьев

- Понятно, что очень долгое время никто ничего здесь не сажал, а за старыми должным образом не ухаживали. В результате мы теперь имеем то, что имеем, - сказала Мария.

- Необходима комплексная программа озеленения города, специальный орган по озеленению во главе с дендрологом, а также система мониторинга состояния деревьев. Чтобы были изучены факторы падения деревьев, учтены особенности донской почвы для посадки, а также присутствовала необходимая компенсационная посадка. Все это нужно сейчас разрабатывать, иначе мы достигнем точки невозврата, - заключила активистка.

Фото: Дондей

В начале ноября одна из жительниц Первомайского района забила тревогу. На ее глазах стали рубить деревья на углу Днепровского переулка и Ректорской улицы. Рабочие пояснили свои действия аварийным состоянием насаждений. Но Мария отказалась верить, что такое большое количество деревьев в одном месте могли оказаться аварийными. Ростовчанка предположила, что под общую ликвидацию могли попасть и здоровые стволы. Вдобавок на других деревьях появились кресты, указывающие на их предстоящую вырубку.Неравнодушная к судьбе района жительница написала о происходящей ситуации общественнице Елене Хатламаджиян. Градозащитнице удалось договориться о встрече с властями. 19 ноября активистка вместе с Марией приняли участие в обследовании администрацией состояния помеченных деревьев.Как оказалось, колоссальное вмешательство в экосистему произойдет на улице Киргизкой. Деревья хотят вырубить и обрезать от переулка Беломорского до улицы 50-летия Ростсельмаша. Работу такого масштаба планируют выполнить за две недели.В ходе осмотра состояния насаждений участники убедились, что большинство из них аварийные. Стволы высохли, загнили и оказались повреждены вредителями. Помимо этого, значительное количество этих растений занимает ясень. Из-за угрозы распространения опасной златки этот вид дерева уничтожается в населенных пунктах.Теперь поврежденные ветки и стволы могут стать угрозой для прохожих, особенно в непогоду. Теперь, чтобы не допустить происшествий, необходимо принять соответствующие меры.При этом участникам удалось отстоять часть помеченных крестом деревьев. У них не было значительных повреждений. Для этих древонасаждений общественники предложили щадящую альтернативу - санитарную или глубокую обрезку. Хоть часть оставленных деревьев и мала, для жителей Киргизской каждое выжившее насаждение на счету. По законодательству компенсационная высадка при уничтожении сухих и аварийных деревьев не учитывается. А это значит, что сроки проведения новых посадок на улице остаются неоднозначными.По словам Елены Хатламаджиян, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие в Ростове соответствующих профессионалов. Из-за чего уход за растениями проводится непрофессионально, а вырубить могут и здоровые насаждения.