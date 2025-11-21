В Ростове улица Киргизская лишится десятка деревьев
В начале ноября одна из жительниц Первомайского района забила тревогу. На ее глазах стали рубить деревья на углу Днепровского переулка и Ректорской улицы. Рабочие пояснили свои действия аварийным состоянием насаждений. Но Мария отказалась верить, что такое большое количество деревьев в одном месте могли оказаться аварийными. Ростовчанка предположила, что под общую ликвидацию могли попасть и здоровые стволы. Вдобавок на других деревьях появились кресты, указывающие на их предстоящую вырубку.
Неравнодушная к судьбе района жительница написала о происходящей ситуации общественнице Елене Хатламаджиян. Градозащитнице удалось договориться о встрече с властями. 19 ноября активистка вместе с Марией приняли участие в обследовании администрацией состояния помеченных деревьев.
Как оказалось, колоссальное вмешательство в экосистему произойдет на улице Киргизкой. Деревья хотят вырубить и обрезать от переулка Беломорского до улицы 50-летия Ростсельмаша. Работу такого масштаба планируют выполнить за две недели.
В ходе осмотра состояния насаждений участники убедились, что большинство из них аварийные. Стволы высохли, загнили и оказались повреждены вредителями. Помимо этого, значительное количество этих растений занимает ясень. Из-за угрозы распространения опасной златки этот вид дерева уничтожается в населенных пунктах.
Теперь поврежденные ветки и стволы могут стать угрозой для прохожих, особенно в непогоду. Теперь, чтобы не допустить происшествий, необходимо принять соответствующие меры.
При этом участникам удалось отстоять часть помеченных крестом деревьев. У них не было значительных повреждений. Для этих древонасаждений общественники предложили щадящую альтернативу - санитарную или глубокую обрезку. Хоть часть оставленных деревьев и мала, для жителей Киргизской каждое выжившее насаждение на счету. По законодательству компенсационная высадка при уничтожении сухих и аварийных деревьев не учитывается. А это значит, что сроки проведения новых посадок на улице остаются неоднозначными.
По словам Елены Хатламаджиян, причиной сложившейся ситуации стало отсутствие в Ростове соответствующих профессионалов. Из-за чего уход за растениями проводится непрофессионально, а вырубить могут и здоровые насаждения.