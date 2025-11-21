На Дону пенсионер охотник стал фигурантом уголовного дела из-за убитых кабанов

Фото: МВД Ростовской области

В Ростовской области пенсионер стал фигурантом уголовного дела из-за убитых кабанов. В начале ноября 66-летнего жителя Семикаракорского района поймали на охоте. При нем был охотничий карабин и стреляные гильзы, тепловизионный прицел и, самое главное, — восемь туш диких кабанов. Пенсионер успел застрелить шесть самок и двух самцов.Мужчину задержали. Оружие, гильзы и тепловизор изъяли, так же как автомобиль «Ниву» и туши.Его действия принесли особо крупный ущерб в один миллион восемьдесят тысяч рублей — по 135 тысяч за убитое животное.На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Его обяжут возместить ущерб.За браконьерство пенсионеру грозят исправительные работы или заключение на срок до трех лет, а также штраф (от трехсот до пятисот тысяч рублей).