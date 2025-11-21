На Дону пенсионер охотник стал фигурантом уголовного дела из-за убитых кабанов
В Ростовской области пенсионер стал фигурантом уголовного дела из-за убитых кабанов. В начале ноября 66-летнего жителя Семикаракорского района поймали на охоте. При нем был охотничий карабин и стреляные гильзы, тепловизионный прицел и, самое главное, — восемь туш диких кабанов. Пенсионер успел застрелить шесть самок и двух самцов.
Мужчину задержали. Оружие, гильзы и тепловизор изъяли, так же как автомобиль «Ниву» и туши.
Его действия принесли особо крупный ущерб в один миллион восемьдесят тысяч рублей — по 135 тысяч за убитое животное.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Его обяжут возместить ущерб.
За браконьерство пенсионеру грозят исправительные работы или заключение на срок до трех лет, а также штраф (от трехсот до пятисот тысяч рублей).