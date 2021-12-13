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В Ростове ударят морозы до -17 градусов

В Ростове ударят морозы до -17 градусов
В Ростове-на-Дону прогнозируют резкое похолодание. О погоде рассказали донские синоптики.

Ночью 22 декабря температура воздуха понизится до -17 градусов. Днем столбики термометров покажут -10 градусов. В четверг и пятницу (23 и 24 числа) станет немного теплее - до -15 градусов. Однако жители города перемен в температуре практически не заметят из-за холодного ветра и влажности воздуха.

В пятницу в донской столице пройдет дождь. Поэтому к выходным на следующей неделе возможен гололед. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и не лихачить.
Фото: Чита.Ру.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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