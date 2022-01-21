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В Ростове у 7 385 человек подозревают COVID-19

В Ростове у 7 385 человек подозревают COVID-19
В Ростове-на-Дону у 7 385 жителей подозревают COVID-19. Об этом рассказали в администрации города 23 января.

У них стали явными симптомы коронавируса, поэтому они оказались под наблюдением врачей. Пациенты ждут результатов теста на COVID-19. Наоборот, выбыли из-под наблюдения за сутки 76 человек. Это значит, что они получили отрицательные тесты.

Напомним, всего в донской столице, по данным оперштаба, зарегистрировано 75 211 заболевших. Большинство из них уже выздоровели и вернулись к привычному образу жизни.
Фото: Евгения Мирошникова
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