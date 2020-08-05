В Ростове под наблюдением из-за коронавируса находятся 2 352 человека

В донской столице под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся более двух тысяч человек. Об этом 7 августа рассказали в администрации города.По состоянию на 7 августа в Ростове под наблюдением медицинских работников находятся 2 352 человека. У большинства один из трех тестов показал положительный результат, или были симптомы заболевания. Большая часть из этого числа находятся дома и только те, у кого серьезные симптомы или есть хронические заболевания, лежат в больнице. В обсерваторе сейчас всего 9 человек.Наряду с этим за сутки выбыли из-под наблюдения 137 человек.В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 128 человек. Из этого числа в Ростове зарегистрировано 55 новых заболевших COVID-19, 109 человек выздоровели, трое умерли.