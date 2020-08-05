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В Ростове под наблюдением из-за коронавируса находятся 2 352 человека

В Ростове под наблюдением из-за коронавируса находятся 2 352 человека
В донской столице под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находятся более двух тысяч человек. Об этом 7 августа рассказали в администрации города.

По состоянию на 7 августа в Ростове под наблюдением медицинских работников находятся 2 352 человека. У большинства один из трех тестов показал положительный результат, или были симптомы заболевания. Большая часть из этого числа находятся дома и только те, у кого серьезные симптомы или есть хронические заболевания, лежат в больнице. В обсерваторе сейчас всего 9 человек.

Наряду с этим за сутки выбыли из-под наблюдения 137 человек.

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 128 человек. Из этого числа в Ростове зарегистрировано 55 новых заболевших COVID-19, 109 человек выздоровели, трое умерли.

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