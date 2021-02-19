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В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся 3 317 человек

В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся 3 317 человек
Под наблюдением врачей в донской столице находятся 3 317 человек с подозрением на COVID-19. С 19 на 20 февраля их число снизилось на 151 жителя.

Обследуемые могли контактировать с инфицированными. У них проявляются симптомы коронавируса, из-за чего им назначено пребывать дома на самоизоляции. Находящиеся под меднаблюдением ждут результатов контрольных тестов на наличие опасного заболевания.

Всего в Ростове зафиксировано 28 076 случаев заражения коронавирусом. Новых заболевших - 121 человек. Инфекция отняла жизни 1 392 пациентов, среди которых семь умерли за последние сутки.

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