В Ростове террориста осудили за подрывы ж/д путей в Республике Крым

Фото из зала суда

В Ростове осудили мужчину за подрыв двух участков железной дороги в Крыму. Павла Левченко признали виновным по ряду тяжких статей, в том числе «Террористический акт» и «Государственная измена».В мае 2022 года Павел Левченко прошел обучение на полигоне по обращению с оружием и взрывчаткой. Спустя год он с помощью тайников компоненты для изготовления бомбы. Первой целью террориста стала ж/д дорога в поселке Кировское. Во время приближения грузового поезда, 11 июня, Левченко привел в действие взрывное устройство. В результате повредил локомотив, а также рельсы и шпалы. Спустя две недели он сделал то же самое в селе Владиславовке. Общая сумма ущерба по двум эпизодам превысила 850 тысяч рублей.Осенью мужчина планировал совершить еще несколько похожих терактов. В частности, подорвать в Симферополе топливный склад и железнодорожные пути. Однако не успел это сделать — его задержали.Южный окружной военный суд приговорил Павла Левченко к 22 годам лишения свободы, а также назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей.- Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.