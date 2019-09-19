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В Ростове осудили молодого человека, пытавшегося устроить теракт на территории Северной Осетии

В Ростове осудили молодого человека, пытавшегося устроить теракт на территории Северной Осетии
Южный окружной военный суд в Ростове приговорил 29-летнего парня за подготовку теракта. Тимур А. получил десять лет колонии строгого режима.

Известно, что он в период с 3 марта по 8 мая 2018 года, находясь на территории Северной Осетии, решил совершить теракт в селе Чермен. Для этого он сговорился с другим злоумышленником, который отправил ему инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки. Также Тимур получил материалы о том, как вести разведку и убивать людей. К тому же дома он хранил взрывное устройство.

В конце марта 2018 года молодой человек решил вступить в ряды запрещённой на территории России террористической организации «Исламское государство». Он не успел реализовать свои замыслы, так как был задержан правоохранителями.

Суд признал подозреваемого виновным по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и участии в деятельности запрещённой организации.

Его приговорили в десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере десять тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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