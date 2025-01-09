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В Ростовском суде 21 января пройдет слушание по делу о взрыве на Крымском мосту

В Ростовском суде 21 января пройдет слушание по делу о взрыве на Крымском мосту
В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 21 января состоится первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту. По информации портала DonDay, уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Перед судом предстанут восемь человек, обвиняемые в совершении террористического акта, а также в незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту во время движения по путепроводу взорвался грузовой автомобиль. В это время по железнодорожным путям двигался грузовой поезд с топливом. Пламя перекинулось на состав, и несколько вагонов сгорели. В результате мощного взрыва часть моста разрушилась.

По версии следствия, в грузовике перевозили взрывные устройства, которые привели в действие участники преступной группы. В результате ЧП погибли водитель и еще четыре пассажира машины.
Фото: Ростов ру
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