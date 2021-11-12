В Ростове сократили схему маршрута № 63 до конечной остановки в Александровке

Фото: Ростовгортранс.

В Ростове сократили схему маршрута № 63 на две остановки. Автобусы теперь разворачиваются в Александровке, не доезжая до «Поселка Геофизиков» и «Аксайского моста».Такая же схема маршрута действовала и до января 2020 года. Вернуть конечную остановку предложил дептранс. По мнению специалистов, это снижает интервал движения, так как среди пассажиров последние две остановки мало востребованы.Маршрут автобуса № 63 вернулся к прежней схеме. С остановок «Поселок Геофизиков» и «Аксайский мост» горожане могут уехать на городском транспорте № 70 и межмуниципальном № 164.