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В Ростове сократили схему маршрута № 63 до конечной остановки в Александровке

В Ростове сократили схему маршрута № 63 до конечной остановки в Александровке
В Ростове сократили схему маршрута № 63 на две остановки. Автобусы теперь разворачиваются в Александровке, не доезжая до «Поселка Геофизиков» и «Аксайского моста».

Такая же схема маршрута действовала и до января 2020 года. Вернуть конечную остановку предложил дептранс. По мнению специалистов, это снижает интервал движения, так как среди пассажиров последние две остановки мало востребованы.

Маршрут автобуса № 63 вернулся к прежней схеме. С остановок «Поселок Геофизиков» и «Аксайский мост» горожане могут уехать на городском транспорте № 70 и межмуниципальном № 164.
Фото: Ростовгортранс.
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