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В Ростове изменится схема маршрута автобуса №16а

В Ростове изменится схема маршрута автобуса №16а
В Ростове-на-Дону внесли изменения в схему движения маршрута №16а, который связывал ЖК «Западная резиденция» с центром. Об этом сообщил «Ростов-транспорт» 6 ноября.

Теперь общественный транспорт будет стартовать от Центрального рынка, проезжать по проспекту Стачки, улице Малиновского и Доватора. Далее автобусы на кольце Левенцовки свернут на проспект Маршала Жукова, выедут на улицу Ткачёва и проследуют через проспект Солженицына, улицу Маршала Еременко и Маршала Жукова. Конечная остановка маршрута будет проспект Солженицына, а не «ВОС», как это было раньше.

Кроме того, на линии прибавится ещё четыре автобуса. Планируется, что они будут отправляться с конечных пунктов с 6:05 до 21:35. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действительны до 31 июля 2023 года.

Напомним, жители ЖК «Западная резиденция» жаловались на работу транспорта в их микрорайоне. Чтобы уехать ростовчанам в центр города, им приходиться идти пешком около километра до ближайшей остановки у СНТ «Изумруд». НОт нехватки транспорта страдают не только взрослые, но и дети, которые ходят в школу по ухабам просёлочной дороги.

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