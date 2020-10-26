В Ростове сократят схему маршрута №700 до аэропорта

В Ростове схему маршрута №700 до аэропорта «Платов» сократят. Об этом 28 октября сообщили в Ростовском городском транспорте.Автобусы №700, выполняющие маршрут Ростов-«Платов», будут поворачивать на Северный обход донской столицы, а затем ехать по Южному подъезду к аэропорту.Ранее транспорт проезжал новочеркасскую развязку и поселок Красный Колос. Новый маршрут позволит не только сократить расстояние на несколько километров, но и избежать пробки на трассе М4-«Дон». В дальнейшем, после постройки обхода Аксая, транспорт и вовсе перестанет проезжать федеральную автотрассу.Однако это комфортное для ростовчан нововведение лишит жителей Красного Колоса возможности добираться до аэропорта. Помимо этого, автобус, который везет людей с остановки Красного Колоса в Ростов, проезжает не так уж и часто. Ранее население поселка могло дожидаться подходящего транспорта немного меньше, так как был запасной вариант - автобус №700.